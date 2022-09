Incidente tra Battipaglia ed Eboli: Rossella è in Rianimazione, appello ai donatori di sangue

Urge sangue per aiutare Rossella Palumbo la giovane coinvolta nell’incidente stradale sulla statale 19, tra Battipaglia ed Eboli. La donna, protagonista dello scontro tra auto avvenuto martedì, è ricoverata in Rianimazione al Ruggi di Salerno: sui social è partita la gara di solidarietà in quanto occorre sangue per la malcapitata.

L'appello

Chiunque volesse donare, può recarsi presso il centro trasfusionale dell’Ospedale Ruggi di Salerno indicando il nominativo di Rossella Palumbo. Fiato sospeso per le sue condizioni.