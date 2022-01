Operata al femore a 104 anni: la signora Ada torna a casa e ringrazia

Ha 104 anni e ha tanta voglia di vivere, di sognare, di rigraziare: la signora Ada ha un pensiero gentile per tutti i medici del Ruggi che l'hanno operata dopo la frattura del femore. E' tornata a casa per riabbracciare i propri cari ma non ha dimenticato i medici, gli angeli che l'hanno presa in consegna.

La storia

Classe di ferro 1918, la signora Ada si è sottoposta ad un intervento chirurgico dopo aver riportato la frattura scomposta del femore. Lo scrive il quotidiano Le Cronache. E' stata curata dall'équipe diretta dal dottore Nese, composta dai dottori Chiara del Regno e Nicola Poeta con l’équipe infermieristica composta da Monica Mondelli, Gaetano Marrazzo, Mauro Palermo e dall'anestesista Angela Leone.