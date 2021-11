Donna precipita nel vuoto e muore in via Tasso: si indaga

Dramma in via Tasso, a Salerno. Per cause da accertare, una donna è precipitata giù dalla sua abitazione ed è morta, Non c’è stato nulla da fare per la vittima, originaria del napoletano.

Gli accertamenti

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118, le forze dell’ordine che hanno ascoltato il compagno della donna. Residenti sotto choc. Si indaga per far luce sull'accaduto.