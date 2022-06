Torrione, donna inciampa sul marciapiede, cade e sbatte la testa

Paura, intorno alle 11 di oggi, nel quartiere Torrione, dove una donna è inciampata a causa del dislivello del marciapiede di via Posidonia. Nella caduta, la malcapitata ha sbattuto violentemente la testa. Sul posto, allertati da alcuni passanti, i sanitari dell'Humanitas, che hanno soccorso la donna.

La denuncia

Ad assistere alla scena anche il vicepresidente dell'associazione Help Lorenzo Forte, che ha informato dell'accaduto gli agenti della Polizia Municipale e a Salernotoday dichiara: “I residenti hanno segnalato più volte la pericolosità di questo marciapiede, dove purtroppo sono cadute diverse persone. Finora, però, dal Comune di Salerno non hanno ricevuto alcuna risposta. Urge un immediato intervento da parte degli uffici competenti per tutelare la pubblica incolumità”.