Marciapiede sconnesso, donna cade in via Nizza: l'ira del comitato di quartiere

Paura, questa mattina, in via Nizza a Salerno, dove una donna è caduta per colpa della pavimentazione sconnessa. Sul posto è stato necessario l’intervento del 118 in quanto la malcapitata ha riportato alcune contusioni.

La polemica

Non è la prima volta, però, che accadono episodi del genere. Di qui, l’ira del Comitato di quartiere San Francesco: “Invece di fare proclami, invece di fotografare i vigili che portano via le auto, interventi solo perché sono stati allertati da assessori od altri. Fateci vedere che avete cura per una città allo sbando. Fateci vedere che rifate strade, quartieri, curate il verde pubblico. Vogliamo vivere in una città pulita. Vergogna”. Intanto, il Comitato ha annunciato che coinvolgere anche gli altri comitati di quartiere per procedere ed adire alle vie legali: “I cittadini sono stufi”.