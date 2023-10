Donna cade in via Baratta e resta a terra per mezz'ora: l'ambulanza arriva da Cava

Paura, questa mattina, in via Silvio Baratta, a Salerno, dove una donna è caduta accidentalmente davanti ad un bar. A soccorrerla i gestori del locale e alcuni passanti che hanno allertato il 118.

Il caso

Sul posto è giunta, dopo quasi mezz’ora, un’ambulanza della Croce Bianca proveniente da Cava de’ Tirreni che ha trovato la malcapitata ancora sdraiata per terra. Il motivo del ritardo? Secondo quanto riferito ad alcuni testimoni – che hanno assistito la donna ed hanno contattato la nostra redazione per denunciare l’accaduto – altre ambulanze del 118 operanti nel capoluogo erano tutte impegnate in altri interventi di soccorso. Di qui, l'arrivo dell'ambulanza dal comune di Cava. I sanitari della Croce Bianca, comunque, hanno subito preso in carico la donna, assistendola e trasportandola al pronto soccorso del Ruggi d’Aragona. La domanda sorge spontanea: se non si fosse trattata di una semplice caduta, ma di qualcosa di più grave, cosa sarebbe accaduto?