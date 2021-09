"Lei non può entrare in pasticceria, ha avuto il Covid": la denuncia di una donna di Eboli

Non è bastata l'esibizione del Green Pass, non sono bastate le mille spiegazioni. Una donna, accompagnata dalle figlie, è stata allontanata dal punto vendita

"Lei non può entrare in pasticceria, ha avuto il Covid": è accaduto in una pasticceria di Eboli e la malcapitata è una donna, una mamma.

I dettagli

Insieme alle figlie - scrive il quotidiano La Città oggi in edicola - si era recata a comprare i dolci. Era felice di realizzare il rito domenicale, ma giunta sull’uscio della pasticceria le è stato impedito l'accesso. Non è bastata l'esibizione del Green Pass, non sono bastate le mille spiegazioni. Una donna, accompagnata dalle figlie, è stata allontanata dal punto vendita.