Urla disperate sul lungomare: donna rischia di partorire in auto, intervengono i carabinieri

Dramma sfiorato sul lungomare San Marco di Agropoli, dove, questa mattina, si sono improvvisamente udite le urle di una donna disperata: i militari in pattuglia sono intervenuti immediatamente immaginando il peggio. All’arrivo hanno trovato una coppia di Monteforte Cilento all’interno dell’auto parcheggiata in sosta: distesa sul sedile posteriore, la signora, 33enne, era in procinto di dare alla luce la propria bambina, alla presenza del coniuge, inerme per lo choc.

Il supporto

I carabinieri, comprendendo immediatamente la delicatezza di quanto stesse accadendo hanno avvisato i sanitari che, celermente giunti sul posto, aiutati nella viabilità, hanno raggiunto rapidamente l’ospedale di Vallo della Lucania, dove dopo poco è nata la piccola Angela, “aiutata” dall’Arma. Lieto fine.