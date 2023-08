Minaccia di uccidere il figlioletto di 2 anni: il marito allerta i carabinieri, dramma sventato in via Petrone

Dramma sfiorato in via Lucio Petrone, a Salerno: una donna ha minacciato di uccidere il suo figlioletto di due anni. La madre ha inviato "l'avviso", tramite messaggio, al marito che ha immediatamente allertato i carabinieri giunti subito sul posto. I militari hanno tratto in salvo e messo in sicurezza il bambino, affidato momentaneamente ad una struttura protetta.

Gli accertamenti

La donna, intanto, è stata condotta in ospedale per gli accertamenti e gli approfondimenti del caso. Pare che la coppia si stesse separando. Si indaga.