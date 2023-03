Dramma ad Agropoli, donna trovata morta in un b&b: ipotesi suicidio

Dolore e sconcerto, questa mattina, ad Agropoli, dove una donna tedesca di 57 anni è stata trovata morta all’interno di un bed and breakfast in via Mazzini. A dare l’allarme è stata la titolare dell’attività ricettiva. La 57enne, che viveva in un comune della provincia, sarebbe stata trovata impiccata.

Le indagini

Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri per i rilievi del caso. La Procura, informata dell’accaduto, ha inviato anche il medico legale per l’estate esterno del cadavere.