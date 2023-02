Donna morta in Ginecologia al Ruggi, la famiglia: "Nessuna denuncia presentata"

“Non abbiamo intenzione di presentare nessuna denuncia questo sia chiaro. Ci sono state fughe di notizie completamente lontane dalla realtà, lei è deceduta per delle patologie pregresse e non certo per un problema legato all'intervento di isterectomia effettuato a Salerno dal professore Mollo”. Con una lettera inviata e poi diffusa dal Ruggi d’Aragona, i familiari della donna deceduta nel reparto di Ginecologia, dopo essersi sottoposta ad una isterectomia, smentiscono le voci su una presunta denuncia presentata da parte loro per fare luce sull’accaduto.

La precisazione del figlio della donna: