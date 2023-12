Precipita dal terzo piano di casa sua: morta una donna ad Amalfi

Tragedia, la scorsa notte, ad Amalfi, dove, poco dopo le 3, una donna è precipitata dal balcone al terzo piano della propria abitazione, in via Pietro Capuano, nel centro storico. Per la 43enne non c’è stato nulla da fare.

I soccorsi

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 giunti che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. E' morta sul colpo dopo un volo di circa 12 metri terminato all'interno del cortile del condominio. Sembra che la donna, nubile, che viveva con i genitori, soffriva disturbi della personalità. Sul posto i carabinieri di Amalfi, che hanno effettuato i rilievi del caso, informando dell’accaduto il magistrato di turno che poco prima delle 5 ha autorizzato la rimozione della salma trasferita all'obitorio dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Non si esclude l’ipotesi del suicidio.