Partorisce e poi comunica la positività del marito: caso Covid a Nocera Inferiore

Si presenta in ospedale con la moglie prossima al parto e poi comunica di essere positivo al Covid. Potrebbe rischiare la denuncia un uomo di Nocera Inferiore che ha raggiunto l'ospedale Umberto I per accompagnare e assistere la propria moglie incinta. La signora, in sala parto, sarebbe stata invitata dal ginecologo ad abbassare la mascherina per consentirle di respirare meglio durante il travaglio.

La scoperta

Dopo aver partorito, però, avrebbe comunicato all'equipe medica che suo marito sarebbe positivo al Coronavirus. L'uomo è stato subito rintracciato e si sarebbe giustificato spiegando di aver ricevuto notizia della propria positività al virus solo poche ore prima di raggiungere l'ospedale di Nocera Inferiore. La mamma e il bambino sono in buone condizioni, ma subito sottoposti al tampone, alla stregua degli altri sanitari che erano presenti al parto e che hanno assistito la donna.