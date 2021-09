Trova un portafogli con 2.000 euro e lo restituisce: gesto nobile di una infermiera salernitana

E' accaduto a Nocera Inferiore. La donna è risalita alle generalità del proprietario, grazie alla presenza dei documenti all'interno del portafogli. Poi ha contatto la polizia municipale per la restituzione

Una infermiera di Nocera Inferiore è stata protagonista di un nobile gesto: ha trovato in strada un portafogli con 2mila euro all'interno e lo ha restituito.

I dettagli

La donna passeggiava nei pressi di una banca, in via Barbarulo e all'improvviso - scrive Telenuova - ha visto il portafogli. C'erano tanti soldi e carte di credito. E' risalita alle generalità del proprietario, grazie alla presenza dei documenti all'interno del portafogli. Poi ha contatto la polizia municipale per la restituzione.