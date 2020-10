La signora Emma è scomparsa: Agropoli in ansia, proseguono le ricerche

Agropoli è in ansia per la signora Emma Carpentieri. La donna ha 75 anni, si è allontanata domenica dalla propria abitazione e di lei non si hanno più notizie.

Le ricerche

Indagano i carabinieri. E' stata diffusa una foto per aiutare tutti ad inviduarla. I familiari hanno fatto scattare l’allarme e hanno subito segnalato il caso alle forze dell'ordine.