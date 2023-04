Donna in stato confusionale a Castelnuovo Cilento, soccorsa e affidata ai sanitari

"La signora straniera che ha avuto comportamenti che hanno determinato allarme sociale a Velina di Castelnuovo Cilento in questi giorni, ora è sotto controllo medico costante ed è seguita con cura.

Ha avuto bisogno d’aiuto. E siamo riusciti a darlo. E continueremo a darlo. Ringrazio, di vero cuore, tutti coloro che hanno collaborato ad aiutarla". Lo ha scritto sui social il sindaco di Castelnuovo Cilento, Eros Lamaida.

La storia

E’ stata affidata alle cure dei medici dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania, infatti, la donna bionda che negli ultimi giorni lanciava richieste d'aiuto con comportamenti in cui emergeva evidente malessere, alternando frasi in italiano a discorsi in inglese e gesti immotivati. Provvidenziale, dunque, l'interessamento dell'amministrazione comunale e della comunità tutta che la hanno soccorsa, affidandola ai sanitari, nella speranza che possa poi essere supportata dai familiari dei quali la malcapitata ha chiesto più volte, ma di cui nessuno ha informazioni.