Urtata da un autobus vicino alla stazione di Bologna: grave una donna salernitana

Una donna straniera, residente a Salerno, è stata condotta in gravi condizioni all'ospedale “Maggiore” di Bologna dopo essere stata urtata - intorno alle 15 - da un autobus di linea all'intersezione tra viale Pietramellara e via Matteotti nei pressi della Stazione ferroviaria.

La dinamica

Secondo una prima ricostruzione, il mezzo proveniente da via Matteotti, svoltando in viale Pietramellara in direzione della Stazione, ha urtato senza accorgersene la donna che, cadendo, avrebbe battuto la testa contro il marciapiede perdendo conoscenza. Soccorsa è stata portata in Ospedale in codice 3, ossia di massima gravità. Sul posto - per appurare la dinamica dei fatti - è intervenuta la Polizia Locale.