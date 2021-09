Donne senza studio e lavoro, parla Tea Siano: “Un piano agevolato di formazione professionale"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Una recente ricerca del Centro Studi Openpolis descrive la Campania quale terz’ultima regione in Italia – dopo Puglia e Basilicata - per il divario lavorativo di genere uomo-donna. La capolista di Salerno con Voi, Tea Siano, spiega: “Complice la pandemia, a Salerno registriamo il progressivo aumento di donne, anche giovani e giovanissime, che non lavorano e non studiano. Il progetto della lista Salerno Con Voi prevede un capillare piano di formazione professionalizzante con accesso agevolato che raccordi Salerno con il mercato economico della provincia".

I dettagli

Progetto sottoposto al sindaco Vincenzo Napoli che ne ha condiviso ratio, contenuti e finalità. "Tra i punti programmatici in comune con il sindaco, sarà tra quelli maggiormente caratterizzanti l’azione politica della lista Salerno con Voi nel prossimo Consiglio comunale. Piano che l’amministrazione comunale farà proprio. Con il sindaco Napoli non lesineremo sforzi ed energie per creare opportunità, prospettive e condizioni di sviluppo formativo per le donne e i giovani salernitani in difficoltà”, ha concluso Siano.