Emergenza povertà a Salerno: già pieno il dormitorio dei Saveriani, 30 ospiti in Largo Barbuti

Sono già circa una 50ina, complessivamente, gli ospiti dei dormitori che hanno riaperto i battenti a Salerno città. In particolare, dal 23 ottobre, una30ina in media i senza fissa dimora presso il dormitorio Caritas di via largo Barbuti, guidato con tenacia dal direttore della Caritas Flavio Manzo con il vicario della Carità don Antonio Romano. E dal 1° novembre, sono 17, di cui molti giovani migranti, le persone in difficoltà che usufruiscono dell'accoglienza notturna dai Missionari Saveriani di Salerno.

"Non solo un posto dove dormire, ma anche un punto di riferimento dove trovare supporto e accoglienza fraterna, con un'assistenza burocratica e sanitaria, al fine di far sentire gli ospiti in famiglia", come ha ricordato il direttore dell'Ufficio Diocesano Migrantes, Antonio Bonifacio.