Salerno, inaugurato il dormitorio “don Tonino Bello”

Si è tenuta questa mattina alle ore 11 l'inaugurazione del dormitorio “don Tonino Bello”, gestito dalla Caritas di Salerno e situato in piazza San Francesco, nei locali adiacenti il convento dei frati Cappuccini. Alla cerimonia hanno partecipato Sua Eccellenza Mons. Andrea Bellandi, il Ministro Provinciale dei Cappuccini fr. Gianluca Savarese, il direttore della Caritas di Salerno don Flavio Manzo, il vicario della Carità don Antonio Romano, e le autorità civili e religiose.

Il dormitorio

Il dormitorio “Don Tonino Bello”, già attivo in città da diversi anni grazie al lavoro di Padre Antonio Tomay e di altri collaboratori, è una struttura di “seconda accoglienza”, aperto a tutti coloro che vivono un disagio abitativo ma non economico (persone a basso reddito: pensionati o lavoratori saltuari). L’accesso alla struttura avviene previo colloquio presso il Centro di Ascolto Diocesano, ed è richiesto il versamento di un contributo solidale, concordato in base alle capacità di ognuno, e che servirà a contribuire al mantenimento della struttura stessa: utenze, migliorie, riparazioni ecc…