Carenza di dottori di medicina generale a Salerno: parla il dottore Vincenzo Petrosino

Leggere che tanti colleghi sono andati in pensione e che esiste una emergenza medici di famiglia è una realtà che va avanti da mesi . Devo però fare alcune precisazioni che sono state già oggetto di segnalazione all'Asl molti mesi orsono. Nonostante la possibilità di accettare oltre 900 scelte a 40 anni dalla laurea purtroppo si registrano carichi di scelte su medici già ampiamente massimalisti. Non conosco come e cosa accade nei luogo dove si effettua il cambio medico, ma sarebbe opportuno ovviamente che venissero affissi gli elenchi dei medici che possono avere scelte. In questo modo si inizierebbe una distribuzione e si eviterebbero fantastici titoli giornalistici.

Tra l'altro ho anche ben scritto all'asl e alla guardia di finanza che, pur essendo in una certa regolarità, discutibile ma sembra che sia tutto ok , molte farmacia hanno nei loro pressi medici associati tra loro che ovviamente sono in studi dove girano migliaia di pazienti. Questi pazienti forse al momento del pensionamento dei medici colleghi non vengono dirottati su altri studi di Salerno. Non conosco ripeto cosa realmente sta accadendo, ma certamente avendo al centro di Salerno disponibilità in studio singolo personale di oltre 900 scelte non credo che debba mettere i manifesti e sponsorizzare il mio nome per la carenza che ascolto quasi incolmabile sui media. La soluzione? Le Asl devono mettere affisso e ben evidente i medici che possono ancora avere scelte per giungere al massimale che ricordo essere di 1500 e eventualmente evitare di fare sforare ad altri oltre i 1500 , che tra l'altro sembra non vengono neppure pagati.

Se esiste un' emergenza medici reale, non credo che tutti coloro che cercano il medico di medicina generale sono di zone lontane o almeno " lontanissime " da Via F. Manzo , centro di Salerno .Se è emergenza le scelte si distribuiscono anche con un poco di sacrificio da parete degli assistiti, anche perchè oggi con l'emergenza Covid si deve dare priorità all'invio telematico delle ricette e prescrizioni e lavorare molto per appuntamenti alla fine di offrire un servizio esente da rischi. Ho vaccinato con ordine per tre dosi quasi tutti i miei pazienti, con un poco di organizzazione e uso dei mezzi informatici, tutti possiamo gestire in totale sicurezza la Pandemia che non è assolutamente finita. Ovvio che l'asl dovrebbe essere ben a conoscenza di tutto questo e anche la stampa e qualche politico che sembrano non conoscere davvero bene tutto .