Sono cominciati i lavori di dragaggio del Rio Sguazzatoio: le richieste del sindaco

Sono iniziati stamattina i lavori di dragaggio e manutenzione del Rio Sguazzatoio, presi in carico dalla Regione Campania sia per quanto riguarda il finanziamento che per l’appalto.

La ricostruzione

"Era il 2017 quando abbiamo sottoscritto il protocollo d’intesa con il Comune di San Marzano sul Sarno e il Consorzio di Bonifica per la progettazione degli interventi sul Rio Sguazzatoio, e a seguito di questa richiesta e delle diffide che ho personalmente inviato alla Regione Campania, stamattina abbiamo visto finalmente iniziare i lavori di pulizia dell’alveo - ricorda il sindaco di Angri, Cosimo Ferraioli -

Ringrazio Carmela Zuottolo Sindaco di San Marzano sul Sarno, il Consigliere Regionale Nunzio Carpentieri e il Presidente del Consiglio Comunale di Angri Massimo Sorrentino presenti con me sul posto e da sempre attenti e operativi circa i problemi che affliggono le periferie di Angri e San Marzano, e buona parte dell’agro. La piaga del Rio Sguazzatoio tocca tutti. L’intesa tra le parti coinvolte e la condivisione di un solo obiettivo portano sempre risultati: vogliamo più sicurezza e serenità per i nostri cittadini che da anni vivono nella paura delle esondazioni. Che sia il primo passo di un grande progetto di bonifica e risanamento, che certamente seguiremo passo passo fino al suo compimento".