Dramma della solitudine in via Gonzaga: anziana trovata morta da giorni

Dramma in via Gonzaga, a Salerno: una 70enne è stata ritrovata nel suo appartamento in stato di decoponsizione, come riporta Zerottonove. Sul posto sono intervenuti sanitari, carabinieri e vigili del fuoco che, per entrare in casa, hanno dovuto forzare la porta.

Le indagini

Accertamenti in corso, dunque, per ricostruire il tragico decesso in solitudine della donna.