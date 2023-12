Dramma della solitudine al Parco Arbostella: anziano trovato morto nella sua abitazione

Dramma della solitudine, nel quartiere del Parco Arbostella: un anziano è stato trovato senza vita, nel suo appartamento. A lanciare l'allarme, i vicini della vittima che non ne avevano notizie da giorni: sul posto, dunque, i vigili del fuoco che si sono introdotti nell'abitazione dell'uomo dal balcone.

L'intervento

Sul posto, anche i soccorsi del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. Indagano, dunque, le forze dell'ordine, per ricostruire l'esatta dinamica e le cause dell'accaduto.