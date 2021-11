Spaccio e armi clandestine: arrestato 32enne a Scafati

Blitz della Guardia di Finanza di Salerno: è stato arrestato un uomo, sorpreso in possesso di droga e di armi non dichiarate, a Scafati. Le Fiamme Gialle erano impegnate in un pattugliamento lungo una delle principali strade della cittadina: fermando un’auto di passaggio, hanno scoperto alcune dosi di cocaina.

Gli accertamenti

I militari hanno a quel punto deciso di approfondire le ricerche presso l’abitazione del conducente, un 32enne, scoprendo un ulteriore quantitativo di droga, circa 140 grammi, un paio di bilancini e 3.000 euro in contanti, alias il provento dell’attività di spaccio. Nel corso della perquisizione, i Finanzieri hanno inoltre sequestrato due cellulari, una pistola Beretta 81 calibro 7,65 parabellum e una Titan calibro 25, con tanto di cartucce, illegalmente detenute e con la matricola abrasa. Il pusher è stato arrestato per spaccio e detenzione di armi clandestine: ora è nella Casa Circondariale di Napoli – Poggioreale.