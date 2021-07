Spaccio di droga ad Eboli: i poliziotti arrestano un pusher magrebino

Ha cercato di scappare ma è stato bloccato. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di 310 euro e di 3 panetti di hashish, per un totale di 300 grammi

Ha provato a scappare ma i poliziotti lo hanno bloccato e trovato in possesso di 310 euro e 300 grammi di hashish, diviso in tre panetti. E' stato arrestato in località Campolongo di Eboli uno spacciatore magrebino, già noto alle forze dell'ordine.

I dettagli

Gli agenti lo hanno intercettato a bordo di una Volkswagen Jetta di colore blu. N.F., nato in Marocco nel 1979, è stato bloccato e identificato. La droga era stata nascosta nel vano motore, in una intercapedine coperta da una griglia in plastica. Dopo gli accertamenti di rito, N.F. è stato arrestato e, in attesa del provvedimento di convalida dell’Autorità Giudiziaria, è finito agli arresti domiciliari.