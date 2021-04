Spaccio di cocaina e hashish, blitz a Giffoni Valle Piana: arrestato il pusher

Un pregiudicato, L.G., classe '67, trovato in possesso di 37 dosi di cocaina (65 grammi) e 25 dosi di hashish (60 grammi) e materiale per il confezionamento, bilancino e 3100 euro in contanti