Droga in casa: minore arrestato dai carabinieri, a Sessa Cilento

E' stato arrestato e collocato in una comunità di accoglienza, un minore, a Sessa Cilento: il ragazzino è stato sorpreso in casa dai carabinieri, con 117 grammi di hashish suddivisi in 12 dosi.

Su richiesta della Procura, infatti, il Gip del Tribunale per i Minorenni di Salerno ha disposto la misura cautelare per il 17enne, accusato di detenzione ai fini di spaccio di droga.