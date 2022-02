Spaccio di droga a Scafati: la Polstrada arresta due giovani

Due giovani salernitani sono stati arrestati per spaccio di droga a Scafati. Una pattuglia della Polstrada di Angri, all’interno dell’area di servizio Torre Annunziata Ovest, ha notato l'auto con a bordo i regazzi percorrere a velocità elevata il tratto di autostrada Napoli-Salerno, carreggiata Sud, all’altezza del Comune di Scafati.

I controlli

Hanno intimato l'alt a chi guidava la Ford Fiesta, con due persone a bordo. Il conducente non si è fermato ma ha accelerato: fuga spericolata in autostrada per circa due chilometri fino a quando il veicolo non è stato fermato dagli operatori di polizia. Una volta fermati, i due occupanti, due ragazzi di 23 e 21 anni, entrambi salernitani, hanno manifestato uno stato di agitazione che ha indotto gli agenti ad un controllo più approfondito dell’autovettura. Al suo interno, sotto il sedile anteriore lato passeggero, è stato triovato un panetto di sostanza di colore marrone, che sottoposta al narcotest è risultata essere sostanza stupefacente del tipo Hashish, del peso di circa 95 grammi. I due giovani sono stati arrestati perché responsabili del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.