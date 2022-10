Sorpreso con la droga in Irpinia: nei guai un giovane salernitano

Un giovane salernitano è finito nei guai per possesso di droga in Irpinia. Per il weekend appena trascorso, infatti, il comando provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari per controllare il territorio della Compagnia di Montella, anche in occasione della “Mostra mercato del tartufo nero e 43a Sagra della castagna” di Bagnoli Irpino che, come ogni anno, ha attirato turisti anche dalle province e regioni limitrofe. L’impiego maggiore di militari è stato preordinato proprio a Bagnoli Irpino e lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che hanno partecipato alla kermesse.

Lo spaccio

E proprio i carabinieri della Stazione di Bagnoli Irpino hanno segnalato all’ Autorità Amministrativa quattro giovani (uno di Nusco, uno della provincia di Salerno e due della provincia di Napoli) sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti (hashish e marijuana). La droga, per un peso complessivo di circa 40 grammi, è stata sequestrata.