Droga nascosta nello scarico del bagno: i poliziotti arrestano pusher a Bellizzi

Si tratta di S.S., salernitano nato nel 1979. La droga era nascosta in casa, anche nello scarico nel bagno. Nella camera da letto hanno trovato dosi di hashish ed, in altri arredi della casa, altro materiale in plastica, utile per il confezionamento delle dosi.

I poliziotti hanno arrestato S.S., salernitano nato nel 1979, residente a Bellizzi. E' accusato di spaccio di sostanze stupefacenti. La droga era nascosta in casa, anche nello scarico nel bagno.

I dettagli

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia hanno colto lo spacciatore in flagranza di detenzione di stupefacenti a fini di spaccio: in seguito ad una attività investigativa, gli agenti hanno scoperto, infatti, che l’uomo possedeva presso la sua abitazione cocaina e hashish, pronti per la cessione al dettaglio. Gli agenti hanno controllato S.S. in strada, a bordo della sua auto, e poi hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nello scarico c'erano anche due involucri di cocaina, un bilancino elettronico. Nella camera da letto hanno trovato dosi di hashish ed, in altri arredi della casa, altro materiale in plastica, utile per il confezionamento delle dosi. Lo spacciatore era già noto alle forze dell'ordine: precedenti per droga e detenzione di armi. E' finito agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.