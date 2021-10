Droga nella Piana del Sele, blitz dei carabinieri: arrestate 31 persone

Dalle prime luci dell'alba, è in corso l’operazione antidroga Final Cleaning condotta da carabinieri del Comando Provinciale di Salerno nelle province di Salerno, Napoli e Varese. I militari stanno eseguendo un provvedimento cautelare, emesso dal GIP del Tribunale di Salerno, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 persone (29 in carcere e 2 agli arresti domiciliari).

I dettagli

Gli indagatio sono accusati di associazione per delinquere finalizzata all’acquisto, detenzione, messa in vendita, trasporto, offerta, consegna, distribuzione e commercializzazione di rilevanti quantità di sostanze stupefacenti, in particolare di cocaina, marijuana ed hashish. L’attività investigativa ha consentito di individuare due distinti gruppi criminali, di cui uno facente capo alla famiglia D’Alterio di Campagna ed uno a Cosimo Dianese di Eboli, che avevano autonomamente organizzato una fittissima rete di spaccio che operava nei Comuni della Piana del Sele. I particolari dell’operazione, denominata “Final Cleaning”, saranno resi noti nel corso della mattinata.

In aggiornamento