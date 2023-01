Droga e cellulare nel carcere di Fuorni, la denuncia

Droga e cellulari nel carcere di Fuorni, a Salerno. Nuovi episodi sono stati registrati nelle ultime 48 ore, come reso noto dal segretario regionale dell'Osapp, Vincenzo Palmieri. Ieri, la polizia penitenziaria ha scovato circa 8 grammi di hashish nascosti in un paio di scarpe, in un locale di uso comune. Di mattina, inoltre, è stato sequestrato uno smartphone, perfettamente funzionante, trovato nella base di un lavandino.

Il fatto

E ancora, un detenuto ha raccontato di aver ingoiato delle batterie ministilo ed è stato ricoverato presso il Ruggi per gli accertamenti e le cure del caso.