Droga nei pennarelli destinati al carcere di Salerno: si indaga

Aperto un fascicolo di indagini, contro ignoti, dalla Procura della Repubblica di Salerno per il tentativo di far entrare della droga nel carcere di Salerno. Come riporta La Città, diversi grammi tra cocaina, hashish e marijuana sarebbero stati nascosti negli involucri di normali pennarelli per essere consegnati, attraverso la corrispondenza, a uno dei detenuti della casa circondariale di Fuorni.

I controlli

La polizia penitenziaria durante i controlli ha, però, impedito che la droga potesse arrivare a destinazione. Accertamenti in corso.