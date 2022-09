Droga e cellulari nascosti nel bagno al Ruggi e "destinati" al Carcere: si indaga

Un detenuto, ieri, si è fatto accompagnare dal carcere di Fuorni all’ospedale “Ruggi” per una visita medica, quando, una volta al pronto soccorso, ha chiesto di poter accedere alla toilette, dove erano nascosti quattro cellulari e due involucri contenenti droga, come hanno scoperto gli agenti della Polizia Penitenziaria.

Le indagini

Il fatto è avvenuto intorno alle 13: probabilmente, quei telefoni e quella droga avrebbero dovuto raggiungere il carcere, attraverso il trasporto del detenuto. Accertamenti in corso per far luce sul grave accaduto.