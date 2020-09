Movida al setaccio nel centro storico, unità radiomobili e cinofile in piazza della Concordia

Carabinieri di Salerno in azione, nella notte, nell'ottica del rispetto dell'antiassembramento e per garantire la sicurezza. Venti, le unità e i due equipaggi cinofili antidroga e per la ricerca di armi impiegati nell'ambito dei controlli nel centro storico.

Il blitz

Controllate oltre 100 persone a piedi, con il sequestro di alcune dosi di marijuana e la relativa applicazione dell’articolo 75 sull’uso personale di stupefacenti. Il servizio ha interessato anche piazza della Concordia, dove sono stati realizzati posti di blocco con le unità Radiomobili e Cinofile.