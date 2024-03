Blitz della Polizia in una scuola di Salerno, droga nascosta nei wc: alunno nei guai

Continuano i controlli disposti dal Questore di Salerno contro lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti nelle scuole. In questi giorni, gli agenti hanno fatto un blitz all’interno di un Istituto di Istruzione Superiore Statale di Salerno, in raccordo con la direzione scolastica. Sono stati effettuati controlli all’interno dei locali della scuola procedendo a verifiche all’interno di 12 sezioni e in diversi locali adibiti ad altre attività.

Le perquisizioni

Nel corso delle perquisizioni è stato segnalato alla Prefettura-UTG un alunno, incensurato, trovato in possesso di 1,10 grammi di hashish. Inoltre, sono stati rinvenuti all’interno dei bagni, nascosti rispettivamente in un termosifone e nella vaschetta di scarico di un wc, 2 diversi involucri contenenti hashish per un peso complessivo di 1,45 grammi L’operazione è stata svolta dalla locale Squadra Mobile in collaborazione con gli operatori della Polizia Scientifica ed un’unità cinofila della Questura di Napoli.