Eroina in auto: fermato nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano

Carabinieri di Mercato San Severino in azione, l'8 maggio, a Montoro: è stato arrestato in flagranza un 42enne del posto, per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente”. In particolare, nei pressi dello svincolo autostradale di Fisciano, i carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano alla perquisizione dell’indagato, trovando eroina per un peso complessivo di 1 grammo.

La perquisizione

I successivi controlli estesi all’abitazione dell’arrestato, a Montoro, hanno consentito di rinvenire altra sostanza stupefacente dello stesso tipo per un peso complessivo di circa 11 grammi, nonché un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. L’uomo è stato sottoposto ai domiciliari