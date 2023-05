Sorpresi con 50 grammi di eroina: due arresti ad Atena Lucana

Carabinieri di Sala Consilina ed Atena Lucana in azione: durante un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari, ad Atena Lucana, hanno arrestato due uomini residenti a Teggiano.

La scoperta

Grazie alla perquisizione personale e domiciliare dei due, un 42enne ed un 33enne, sono stati trovati 50 grammi di eroina, suddivisi in dosi e confezionati in involucri di cellophane, con una parte nascosta addosso ad uno degli indagati. Recuperati anche i materiali per il confezionamento dello stupefacente.

Il provvedimento

L’Autorità Giudiziaria di Lagonegro (PZ) ha convalidato gli arresti e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza, per entrambi.