Nascondeva 800 grammi di hashish in auto e in casa: arrestato il pusher a Battipaglia

I poliziotti del commissariato di Battipaglia hanno arrestato il pregiudicato A.V., nato nel 1976, spacciatore, residente a Battipaglia. Gli agenti hanno trovato l'uomo in possesso di droga, hashish in particolare. Lo hanno sorpreso in compagnia di un probabile “cliente”, giunto nella Piana del Sele a bordo di un motorino.

I dettagli

Il pusher aveva nascosto la droga nelle parti intime. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare, nell’armadio della camera da letto, altra sostanza stupefacente del tipo hashish, un bilancino digitale, due coltellini e una cospicua somma di denaro, per un totale di 1200 euro. Altra droga è stata trovata in auto, nel portabagagli: sei panetti di hashish in uno scomparto interno, per un totale di 830 grammi. L'uomo è stato condotto nella casa circondariale di Fuorni.