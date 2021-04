Droga a Salerno, blitz della Polizia: arrestata una spacciatrice

Gli agenti hanno colto in flagranza di reato la 47enne salernitana, che aveva organizzato una fiorente attività di spaccio, effettuando consegne di stupefacente in piazza Caduti di Brescia

La Polizia ha sorpreso in piazza a Pastena ed arrestato una spacciatrice, M.I. le sue iniziali. La donna si trova agli arresti domiciliari, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

I dettagli

Nell’ambito dei servizi antidroga nella città di Salerno gli agenti della Polizia di Stato hanno colto in flagranza di reato la 47enne salernitana, che aveva organizzato una fiorente attività di spaccio, effettuando consegne di stupefacente in piazza Caduti di Brescia nel quartiere di Pastena, a Salerno. Gli investigatori hanno seguito gli spostamenti della spacciatrice e con un appostamento nei hanno controllato la persona sospetta, che è stata trovata in possesso di un panetto di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 70 grammi, abilmente nascosto negli indumenti.