Droga, proteste e ferite nel carcere di Fuorni: l'allarme dell'Osapp

Non si placano, gli episodi critici registrati presso la Casa Circondariale di Salerno: lo rende noto il segretario regionale Osapp, Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria, Vincenzo Palmieri. Il 19 maggio, nella Casa Circondariale di Fuorni, nella prima mattinata in una operazione di verifica e controllo la Polizia Penitenziaria, dimostrando grande professionalità, ha scovato sostanza stupefacente pari a circa otto grammi di hashish, abilmente nascosta in un bastone canadese di un detenuto. Sequestrati anche materiali ed utensili edili provenienti probabilmente dalla locale lavorazione MOF: sono in corso accertamenti interni. Sempre ieri un detenuto italiano problematico con chiare turbe del comportamento ha devastato la propria cella, tanto da renderla inagibile al Reparto Transito. Il detenuto, non nuovo a tali comportamenti, si è procurato una grave ferita ad un braccio con le schegge dei servizi igienici. Ferita suturata con diversi punti presso la locale infermeria,lo stesso rientrando nella sezione si è impossessato di un estintore e lo ha utilizzato contro altri detenuti. Ed ancora sempre al Reparto Transito,nella tarda mattinata di ieri, un detenuto extracomunitario è andato in escandescenza chiedendo di essere trasferito subito in un'altra sede. Lo stesso è passato a vie di fatto ed ha appiccato fuoco alle suppellettili e materassi in dotazione. Il tempestivo e professionale intervento dei poliziotti ha scongiurato il peggio. Sono stati messi in sicurezza i due nella cella e gli altri occupanti, ristretti nel Reparto ormai invaso dal fumo acre e tossico, nel mentre veniva domato l'incendio.

L'appello

Secondo il sindacato, tali episodi sono le conseguenze negative "di una grave carenza organica della Polizia Penitenziaria, carenza della quale l'Osapp ha chiesto una urgente e cospiqua integrazione, per riportare la situazione ai livelli dovuti di sicurezza per una realtà Penitenziaria problematica e complessa come quella di Salerno", si legge sulla nota.