Alla guida sotto effetto di droga, sulla litoranea: denunciato, auto sequestrata e patente ritirata

Polizia Stradale il 31 agosto, alle ore 16, la Polizia Stradale di Salerno, nel corso di un servizio di controllo del territorio, insieme al personale della locale Questura, sulla S.P. 175 Litoranea, ha controllato una Smart , con a bordo il solo conducente V.G. le sue inziali, 32enne originario della provincia di Salerno. Nel corso del controllo, gli agenti hanno notato all’interno del veicolo un contenitore di plastica di colore giallo, nel quale è stata trovata una piccola quantità di marijuana, utilizzata dal conducente per uso personale.

La perquisizione

Per una più approfondita ed efficace verifica, è stato richiesto l’intervento sul posto di un’unità cinofila antidroga della Polizia di Stato, con il quale è stato ispezionato il veicolo, trovando, in uno zaino posto all’interno dell’abitacolo, un involucro di cellophane con dentro un’altra piccola quantità di hashish. Considerato che il conducente manifestava chiari ed inequivocabili sintomi di alterazione psico-fisica, sicuramente dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, è stato sottoposto ad accertamenti sanitari presso l’Ospedale Civile di Salerno, da cui è emersa la sua positività all’assunzione di cannabinoidi. V.G. è stato denunciato per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti con il ritiro della patente di guida e con il sequestro del veicolo. Il giovane è stato anche segnalato alla competente Autorità Amministrativa per la detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.