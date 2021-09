Droga in Costiera: i carabinieri scoprono una piantagione di marijuana

Per numero di arbusti e dimensioni degli stessi, se la droga fosse stata immessa nel mercato illegale degli stupefacenti, avrebbe fruttato decine di migliaia di euro

I carabinieri hanno scoperto una piantagione di marijuana in Costiera Amalfitana, a Furore. La coltivazione si trovava a poche centinaia di metri dal Fiordo. I militari hanno trovato 38 arbusti, con influorescenze, alti circa 180 cm e pronti per essere raccolti.

I dettagli



Sul posto sono stati trovati anche materiali per irrigare e manutenere la coltivazione. La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno ha disposto la distruzione della piantagione, dopo la campionatura della sostanza stupefacente. I carabinieri hanno effettuato indagini per risalire anche al titolare dell'appezzamento di terreno: un cittadino originario della Costiera Amalfitana ma residente negli Stati Uniti. Gli uomini dell’Arma stanno cercando di risalire alla persona che ha realizzato la piantagione: per numero di arbusti e dimensioni degli stessi, se la droga fosse stata immessa nel mercato illegale degli stupefacenti, avrebbe fruttato decine di migliaia di euro.