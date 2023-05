Spaccio di droga a Mercato San Severino: arrestato un pusher di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni di Fisciano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel centro di Mercato San Severino, durante un servizio di controllo, i carabinieri hanno perquisito il giovane, che nascondeva in tasca 1,5 grammi di hashish, suddivisi in dosi.

Le perquisizioni

Da una successiva perquisizione estesa ad un casolare in uso al 17enne, inoltre, sono stati rinvenuti ulteriori 100 grammi di hashish mentre presso il suo domicilio sono stati trovati 605 euro in banconote di vario taglio e materiale per il confezionamento della sostanza, tra cui un bilancino di precisione.