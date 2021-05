Blitz a Pontecagnano, droga acquistata online nascosta in un pacco: la scoperta dei corrieri

Sono in corso le indagini per risalire al mittente e anche al destinatario. Sembra che 350 grammi di hashish siano stati spediti dalla Spagna

I carabinieri di Pontecagnano hanno sequestrato 350 grammi di hashish all’interno di un’azienda di logistica situata nella zona industriale.

I controlli

La droga era nascosta all’interno di un pacco che non è stato ritirato e i corrieri della ditta in questione non hanno potuto consegnare perché il destinatario risulta inesistente. Sono in corso le indagini per risalire al mittente e anche al destinatario. Sembra che la droga sia stata acquistata online e spedita dalla Spagna.