Ben 41 chili di marijuana inviati per posta: la SDA allerta i carabinieri di Pontecagnano

Carabinieri in azione a Pontecagnano Faiano: sono stati sequestrati 41 chili di marijuana all’interno di un pacco depositato presso la SDA, un magazzino di stazionamento per la consegna o restituzione della posta.

Le indagini

La droga era conservata in buste sottovuoto: i magazzinieri della SDA, insospettiti dalla natura del pacco, hanno allertato i militari che sono subito intervenuti, scoprendo il contenuto. In corso, dunque, accertamenti per risalire all’identità di mittente e destinatario. La droga, intanto, è stata sequestrata.