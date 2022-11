Nascondevano droga in casa: arrestati padre e figlio a Castiglione dei Genovesi

Due uomini (padre e figlio) sono stati arrestati dai carabinieri di San Cipriano Picentino per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.Nella loro abitazione di Castiglione dei Genovesi, infatti, sono stati trovati con 1,2 kg di marijuana, circa 12 grammi di hashish, materiale per la pesatura e il confezionamento di droga e 1.100 euro in banconote di vario taglio.

L'altro arresto

Sono scattate le manette anche per G.C., arrestato in flagranza di reato per detenzione illegale di arma da fuoco. Dentro la casa dell'uomo, situata a San Mango Piemonte, è stata trovata una pistola semiautomatica clandestina, marca "fu browning" mod. 1922, cal. 7.65, nonché 100 proiettili calibro 7,65 e 6.35.L'arma, perfettamente funzionante e con il colpo in canna, era nascosta sotto una catasta di legna.