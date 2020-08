Droga e pistola in casa: arrestata una coppia a Fisciano

Blitz in un'abitazione di Fisciano, nella frazione Villa: i carabinieri hanno individuato, a seguito di una perquisizione, droga e materiale per il confezionamento dello stupefacente, oltre ad una pistola.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'arresto

L'operazione dei militari di Fisciano si è conclusa con due arresti. In particolare, è stata scovata marijuana per un quantitativo pari a circa 100 grammi, oltre ad un panetto di hashish dello stesso peso. Trovato, poi, materiale utile al confezionamento della sostanza ed una pistola di calibro 765 con munizionamento. L'uomo di Baronissi e la donna di Salerno che vivevano in quella casa e che già avevano precedenti, dunque, sono stati tratti in arresto.