Droga e abbandono di rifiuti pericolosi: denunciati tre giovani a Serre

Proseguono senza sosta i controlli dei carabinieri lungo le strade degli Alburni. Negli ultimi giorni - riporta La Città - un ragazzo napoletano di 29 anni è stato sorpreso con sostanze stupefacenti mentre era a bordo della sua automobile in compagnia di tre amici, i quali, alla vista della gazzella dei militari dell’arma, hanno cercato di scappare ma sono stati bloccati. Per il giovane, che si stava recando verso il fiume Calore, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

I controlli

Nel mirino sono finiti altri due giovani di Serre: un 24enne è stato trovato in possesso di oggetti atti ad offendere e arnesi per lo scasso. Il giovane non ha saputo giustificare la presenza degli attrezzi nella sua vettura, a bordo della quale c’erano altre due persone, originarie del Napoletano, denunciate perchè trovate in possesso di tre dosi di marijuana e una di hashish. Nei guai è finito, infine, anche un 30enne, che p stato denunciato per aver realizzato dietro la sua abitazione una vera e propria discarica di rifiuti speciali non pericolosi.